С 2024 года все новые автомобили в Евросоюзе должны быть в обязательном порядке оборудованы интерфейсом для подключения алкотестера (алкозамка).

Собственно алкозамок будет устанавливаться в зависимости от страны, в которой будет продаваться машина. Например, в Нидерландах, Австралии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Австрии и США иммобилайзер с алкотестером принудительно ставят на легковые авто тех водителей, которые были пойманы нетрезвыми за рулем.

Власти ЕС намерены гарантировать возможность установки алкозамка, причем унифицированного как для легковых авто, так и для грузовиков и автобусов.

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Интерфейс может быть с разъемом или беспроводным (как в системе Volvo Alcoguard), детали еще предстоит проработать.

Интерфейс под алкотестер добавлен к обязательным устройствам, которые ЕС планирует ввести с 2022-2024 года. Среди них – умный ограничитель скорости, автоматическое торможение, предупреждение о выходе из полосы, регистратор данных и мониторинг усталости водителя.

Установку интерфейса, как и другие меры наподобие обязательного автоматического торможения, Европарламент должен утвердить в течение ближайших месяцев. Мало кто сомневается, что результат голосования будет положительным. Все эти меры в совокупности, по оценке законодателей, должны до 2038 года сократить в Европе число погибших в ДТП на 25 000 и число пострадавших – на 140 000.

Напомним, что в Украине уменьшилось число ДТП, а пострадавших – возросло.