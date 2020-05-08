З 2024 року всі нові автомобілі в Євросоюзі повинні бути в обов'язковому порядку обладнані інтерфейсом для підключення алкотестера (алкозамка).

Власне лкозамок буде ставитись в залежності від країни, в якій буде продаватись машина. Наприклад, в Нідерландах, Австралії, Бельгії, Данії, Фінляндії, Франції, Австрії та США іммобілайзер з алкотестером примусово ставлять на легкові авто тих водіїв, які були спіймані нетверезими за кермом.

Влада ЄС має намір гарантувати можливість встановлення алкозамка, причому уніфікованого як для легкових авто, так і для вантажівок та автобусів.

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Інтерфейс може бути з роз'ємом або бездротовим (як в системі Volvo Alcoguard), деталі ще належить пропрацювати.

Інтерфейс під алкотестер доданий до обов'язкових пристроїв, які ЄС планує запровадити з 2022-2024 року. Серед них – розумний обмежувач швидкості, автоматичне гальмування, попередження про вихід зі смуги, реєстратор даних і моніторинг втоми водія.

Установку інтерфейсу, як і інші заходи на кшталт обов'язкового автоматичного гальмування, Європарламент має затвердити протягом найближчих місяців. Мало хто сумнівається, що результат голосування буде позитивним. Всі ці заходи в сукупності, за оцінкою законодавців, повинні до 2038 року скоротити в Європі число загиблих в ДТП на 25 000 і число постраждалих – на 140 000.

Нагадаємо, що в Україні зменшилось число ДТП, а постралих – зросло.