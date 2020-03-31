У Полтаві водій керував автомобілем у стані смертельного сп’яніння. "Драгер" поліцейських зашкалив при "продувці", адже показники були вищими за діапазон вимірювань.

Очевидці події повідомили, що водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням та заїхав на територію кладовища. Керманич зніс декілька металевих огороджень, стіл і надгробний пам’ятник.

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Прибувши на місце виклику (вул. Колійна міста Полтава), патрульні встановили особу водія та помітили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння.

41-річний місцевий мешканець погодився пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою алкотестера Drager в присутності двох свідків.

Показники приладу перевищували вимірювальний діапазон. Це означало, що вміст алкоголю у видихуваному повітрі перевищує допустиму норму у понад 30 разів. Прилади, що використовуються нашими правоохоронними органами можуть виявляти рівень алкоголю до 6 проміле. Вважається, що смертельна доза складає близько 5 проміле.

На водія було складено адміністративні матеріали за ст.124 (створення ДТП) КУпАП та ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Про пошкоджене майно відібрано заяви, які передано до територіального відділення поліції. Автомобіль евакуйовано на майданчик зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.

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