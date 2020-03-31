В Полтаве водитель управлял автомобилем в состоянии смертельного опьянения . Драгер полицейских зашкалил при "продувке", ведь показатели были выше диапазона измерений.

Очевидцы происшествия сообщили, что водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и заехал на территорию кладбища. Водитель снес несколько металлических ограждений, стол и надгробный памятник.

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Прибыв на место вызова (вул.Колийная, м.Полтава), патрульные установили личность водителя и заметили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения.

41 – летний местный житель согласился пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью алкотестера Drager в присутствии двух свидетелей.

Показания прибора превышали измерительный диапазон. Это означало, что содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе превышает допустимую норму в 30 раз. Приборы, используемые нашими правоохранительными органами могут выявлять уровень алкоголя до 6 промилле. Считается, что смертельная доза составляет около 5 промилле.

На водителя были составлены административные материалы по ст. 124 (создание ДТП) КУоАП и ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП. О поврежденном имуществе отобраны заявления, которые переданы в территориальное отделение полиции. Автомобиль эвакуирован на площадку хранения временно задержанных транспортных средств.

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