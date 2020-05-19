Німецький крос-універсал зібрав максимум балів за результатами шести типів краш-тестів.

Універсал Audi A6 Allroad приєднався до седана А6 у рейтингу IIHS для моделей авто 2020 року на ринку США. Обидві версії моделі тепер мають оцінку Top Safety Pick+.

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Німецький автомобіль представлений у класі “Великий люксовий авто” (Large Luxury Car) в підкатегорії 4-дверний універсал. Allroad став другою з актуальних моделей Audi, що здобула найвищу оцінку експертної організації і одним з 23 моделей різних марок, що також отримали рейтинг Top Safety Pick+ у 2020 році. Нижчу оцінку без “плюса” цього року вже мають 64 автомобіля, з наявних у дилерській мережі США.

Щоб отримати титул Top Safety Pick+, автомобіль має показати “хороші” результати в усіх краш-тестах, а також відповідати вимогам до світлотехніки та електронних систем безпеки.

Фото: Audi A6 Allroad 2020 модельного року / Audi

На початку місяця новий Jeep Wrangler не впорався з одним із краш-тестів, через що його загальна оцінка опустилась з умовної “п’ятірки” на “трійку”.

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