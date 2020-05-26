Флагман 2021 модельного года поступит в продажу во второй половине нынешнего.

Компания Mercedes-Benz опубликовала первый официальный снимок нового поколения S-класса. На затемненном изображении можно рассмотреть оптику, радиаторную решетку и колесные диски представительского седана.

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Официальный снимок подтверждает то, что раскрыли шпионские фото двухнедельной давности, сделанные в Китае. Но на официальном фото изображена базовая версия седана, тогда как в Поднебесной шпионам попался S-Class в исполнении AMG.

С изменением поколения флагман Mercedes-Benz уже в базовой версии отметится большим воздухозаборником переднего бампера, также возрастет площадь решетки радиатора, хотя деление на восемь секций сохранится. Головная оптика, наоборот, станет уже.

Хотя на снимке можно увидеть матричные фары, такая оптика будет прерогативой более дорогих исполнений S-класса в кузове W223, а базовое оснащение будет включать простые, светодиодные фары.

Фото: Mercedes-Benz S-Class в кузове W223 / Daimler, Carscoops

Линейка моторов и трансмиссий для нового S-класса пока не подтверждена, однако выбор может включать гибридизованый 3-литровый агрегат на 362 л.с., также электрифицированный 4-литровый V8 на 483 л.с. Также можно ожидать появления гибридизованого 6-литрового V12 с отдачей в 621 л.с.

Ожидается, что у нового поколения S-Class будет меньше кузовных форм – от купе и кабриолета производитель якобы решил отказаться. Зато уже завтра произойдет дебют обновленных купе и кабрио E-класса.

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