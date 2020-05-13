Модель нового поколения с индексом W223 поймали в объектив камеры практически без камуфляжа.

Вместе с внешним видом нового седана, впервые можно увидеть его интерьер, который во многом повторяет дизайн концепта Vision EQS 2019 года.

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Остатки камуфляжной пленки на кузове W223 следующего S-класса уже ничего не скрывают, а что должна была закрывать наклейка на капоте – вообще не ясно. Если во внешности седана можно найти знакомые черты предшественника и проследить определенную преемственность поколений, то внутри автомобиль больше похож на... Tesla Model S. В первую очередь, из-за большого вертикального дисплея на центральном тоннеле.

Поскольку S-класс является флагманом Mercedes, не исключено, что подобная архитектура салона будет и в остальных будущих моделях марки. По крайней мере, такая же структура будет использоваться для электрического соответствия S-класса – Mercedes EQS, рыночный дебют которого назначен на 2021 год.

Появление серийной версии W223 на публике предсказывают к концу этого года, а рыночный дебют – в конце следующего или начале 2022-го. Вслед за седаном должны выйти лимузин от Mercedes-Maybach, а позже и версии купе и кабриолет.

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