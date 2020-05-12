Для драг-рейсинга люксовый седан подходит так же, как и для торговли картошкой на базаре, но его владелец, кажется, решил идти против всех правил.

Герой этого сюжета ранее уже успел “засветиться” в СМИ – Rolls-Royce Phantom был замечен на базаре в Житомире, где с него торговали картофелем. Теперь машину с начальным ценником в 650 тысяч долларов отправили на гонки.

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Ультралюксовый седан на драг-гонках – столь же абсурдная идея, как и торговля картофелем из багажника, однако видео от luxcar_of_ua доказывает, что у богачей свои прихоти.

Соперником 460-сильного Rolls-Royce Phantom на 402-метровке стал немецкий бизнес-седан Volkswagen Passat с 3,6 литровым мотором на 300 сил. Какой из автомобилей победил в соревновании – в публикации не указано, однако само появление “Фантома” на стартовой прямой этих гонок кажется важнее результата заезда.

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