Для дрег-рейсінгу люксовий седан підходить так само, як і для торгівлі картоплею на базарі, але його власник, здається, вирішив іти проти всіх правил.

Герой цього сюжету раніше вже встиг “засвітитись” у ЗМІ – Rolls-Royce Phantom був помічений на базарі в Житомирі, де з нього торгували картоплею. Тепер машину з початковим цінником у 650 тисяч доларів відправили на гонки.

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Ультралюксовий седан на дрег-гонках – настільки ж абсурдна ідея, як і торгівля картоплею з багажника, однак відео від luxcar_of_ua доводить, що у багатіїв свої примхи.

Суперником 460-сильного Rolls-Royce Phantom на 402-метрівці став німецький бізнес-седан Volkswagen Passat з 3,6 літровим мотором на 300 сил. Котрий з автомобілів переміг у змаганні – у публікації не вказано, однак сама поява “Фантома” на стартовій прямій цих перегонів здається важливішою за результат заїзду.

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