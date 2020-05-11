В Донецькій області на продаж виставили "заряджений" ВАЗ-2115 2012 року з турбомотором потужністю 400 к.с.

За тюнінгований седан просять 17 777 доларів і якщо детальніше поглянути на авто, то ціна не така вже й висока.

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Мабуть, власник дуже любить свою Ладу і вклав в неї чималі гроші. Так, 1,6-літровий двигун з турбіною та інтеркулером від Lancer Evo IX видає пристойні 400 л. с. Тюнінг ВАЗ також включає розпірки під капотом, стійки Koni і дискові гальма всіх коліс від Subaru Forester.

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ВАЗ-2115 занижений і пофарбований в чорний матовий колір (саме забарвлений, це не плівка). Капот, багажник, обвіс і бампери виконані зі скловолокна. Встановленоа і оптика від Hella.

Салон перетягнутий алькантарою, а передні і задні крісла Recaro взяли у BMW. Крім того, встановлена аудіосистема Alpine з динаміками Focal.

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