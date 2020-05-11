В Донецкой области на продажу выставили "заряженный" ВАЗ-2115 2012 года с турбомотором мощностью 400 л. с.

За тюнингованный седан просят 17 777 долларов и если подробнее взглянуть на авто, то цена не такая уж и высокая.

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Видимо, владелец очень любит свою Ладу и вложил в нее немалые деньги. Так, 1,6-литровый двигатель с турбиной и интеркулером от Lancer Evo IX выдает приличные 400 л. с. Тюнинг ВАЗ также включает распорки под капотом, стойки Koni и дисковые тормоза всех колес от Subaru Forester.

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ВАЗ-2115 занижен и окрашен в черный матовый цвет (именно окрашен, это не пленка). Капот, багажник, обвес и бамперы выполнены из стекловолокна. Установлена и оптика от Hella.

Салон перетянут алькантарой, а передние и задние кресла Recaro взяли у BMW. Кроме того, установлена аудиосистема Alpine с динамиками Focal.

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