Модель нового покоління з індексом W223 упіймали в об'єктив камери практично без камуфляжу.

Разом з зовнішнім виглядом нового седана, вперше можна побачити його інтер’єр, що багато в чому повторює дизайн концепта Vision EQS 2019 року.

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Рештки камуфляжної плівки на кузові W223 наступного S-Класу вже нічого не приховують, а що мала закривати наліпка на капоті – взагалі не ясно. Якщо у зовнішності седана можна знайти знайомі риси попередника і прослідкувати певну спадковість поколінь, то всередині автомобіль більше схожий на… Tesla Model S. У першу чергу, через великий вертикальний дисплей на центральному тунелі.

Оскільки S-Клас є флагманом Mercedes, не виключено, що подібна архітектура салону буде і в решти майбутніх моделей марки. Принаймі, така ж структура буде використовуватись для електричного відповідника S-Класу – Mercedes EQS, ринковий дебют котрого призначений на 2021 рік.



Появу серійної версії W223 на публіці пророкують до кінця цього року, а ринковий дебют – наприкінці наступного або початку 2022-го. Слідом за седаном повинні вийти лімузин від Mercedes-Maybach, а пізніше і версії купе та кабріолет.

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