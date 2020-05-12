Позашляховик з'явиться у дилерів на початку наступного року.

Глобальна версія Highlander нового покоління була представлена рік тому. Кілька тижнів тому японський виробник розпочав продажі Toyota Highlander на ринку США, а зараз розкрив карти про європейську версію моделі. У Старому світі позашляховик буде доступний виключно з гібридною силовою установкою, а чекати його доведеться до наступного року.

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“Тойота” заявляє, що позашляховик демонструє найкраще співвідношення потужності та екологічності у своєму класі. Серед інших переваг нового Highlander називають поєднання четвертого покоління гібридної силової установки з інтелектуальною системою повного приводу, просторий салон, місткий багажник та їх легку трансформацію.

Європейський Highlander візуально майже не відрізняється від американського. Конвертація дюймів у міліметри також не позначилась на габаритах: довжина машини становить 4966 мм, колісна база – 2850. Багажник дозволяє розмістити від 658 до 1909 літрів поклажі.

Основою для гібридної установки євро-Highlander служить 2,5-літровий бензиновий мотор, разом з ним працює пара електромоторів, по одному на кожній осі, живлення для яких забезпечує компактна батарея. Загальна потужність силової установки сягає 245 к.с. Витрата пального у змішаному циклі руху, за методом вимірювання WLTP – 6,6 літрів на 100 кілометрів. Викиди вуглекислого газу при цьому не перевищують 146 грамів на кілометр.

Фото: Toyota Highlander Hybrid для Європи / Toyota

Новий Toyota Highlander поповнить лінійку повнопривідних гібридів марки в Європі, яка вже включає C-HR, RAV4 і зовсім свіжий міні-кросовер Yaris Cross. Ціни будуть оголошені наприкінці цього року, ближче до старту продажів.

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