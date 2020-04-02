Батарейний кросовер розміром з Volkswagen Tiguan європейські дилери обіцяють доставити замовникам у серпні цього року.
Наразі у Європі доступна можливість попередьоного замовлення Aiways U5, а повноцінні продажі стартують у кінці квітня. Свої замовлення клієнти почнуть отримувати у серпні.
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Aiways U5 оснащений силовою установкою, котра складається з 230-сильного електромотора на передній осі та блока літій-іонних батарей на 63 кіловат-години під підлогою. Дорожчі версії пропонуватимуться з акумулятором на 81 кВт*год. Заявлений запас ходу – 500-600 кілометрів за системою вимірювання NEDC.
Раніше передбачалось, що Aiways U5 продаватимуть у Європі за ціною близько 25 тисяч євро, що зробилоб його найдоступнішим у своєму класі. Однак тепер представник компанії повідомив, що батарейний кросовер буде доступний виключно в лізинг зі щомісячною платою у 400 євро – це піднімає його вартість приблизно до 35 тисяч євро. Втім, передбачається, що пізніше лінійку моделі поповнить більш доступна модифікація.
Фото: європейська версія Aiways U5 / Aiways
Компанія Aiways планує випустити 50 000 одиниць U5 цього року, але ефект коронавірусу, ймовірно, негативно вдарить по цій цілі, враховуючи, що китайська фабрика лише почала відновлення, після пандемії.
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