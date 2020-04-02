Батарейный кроссовер размером с Volkswagen Tiguan европейские дилеры обещают доставить заказчикам в августе этого года.

Сейчас в Европе доступна возможность предварительного заказа Aiways U5, а полноценные продажи стартуют в конце апреля. Свои заказы клиенты начнут получать в августе.

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Aiways U5 оснащен силовой установкой, состоящей из 230-сильного электромотора на передней оси и блока литий-ионных батарей на 63 киловатт-часа под полом. Более дорогие версии будут предлагаться с аккумулятором на 81 кВт*ч. Заявленный запас хода – 500-600 километров по системе измерения NEDC.

Ранее предполагалось, что Aiways U5 будут продавать в Европе по цене около 25 тысяч евро, что сделало бы его доступным в своем классе. Однако теперь представитель компании сообщил, что батарейный кроссовер будет доступен исключительно в лизинг с ежемесячной платой в 400 евро – это поднимает его стоимость примерно до 35 тысяч евро. Впрочем, предполагается, что позже линейку модели пополнит более доступная модификация.

Фото: европейская версия Aiways U5 / Aiways

Компания Aiways планирует выпустить 50 тысяч единиц U5 в этом году, но эффект коронавируса, вероятно, негативно ударит по этой цели, учитывая, что китайская фабрика только начала восстановление, после пандемии.

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