"Многообещающая технология" может появиться на серийных моделях немецкой марки, но еще не скоро.

Экологические батареи будут изготавливать из материалов, подлежащих вторичной переработке. “Очень перспективная технология” Mercedes-Benz предназначена для использования в серийных электрокарах, однако случится это не ранее, чем через 15 лет.

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Эта технология впервые была представлена на концепте Mercedes-Benz Vision AVTR в начале этого года. Органические батареи изготавливаются из клетчатки на основе графена с электролитом на водной основе. Это означает, что они не используют редкоземельных или токсичных материалов или металлов, что делает их полностью пригодными для переработки путем компостирования. Ранние тестирования показали, что такие батареи имеют высокую плотность энергии, а также позволяют применять устройства быстрой зарядки.

Андреас Гинтеннах, старший менеджер по исследованию батарей рассказал Autocar: “Это очень перспективная технология. Я уже видел, как она работает в лабораториях, где результаты выглядят очень хорошо, но мы не видим возможности использовать их прямо сейчас – для адаптации технологии в серийные авто нужно еще 15-20 лет”.

Фото: концепт Mercedes-Benz Vision AVTR / Daimler, Carscoops

Это вполне согласуется с планами немецкого автопроизводителя до 2039 года полностью перейти на электрокары. Уже сейчас Mercedes-Benz отказывается от выпуска аккумуляторов из таких “спорных” материалов как кобальт и литий. Однако современные электрокары и гибриды марки все еще используют литий-ионные аккумуляторы. Считается, что их производительность можно увеличить примерно на четверть – инженеры Mercedes работают и над этим вопросом.

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