"Багатообіцяюча технологія" може з'явитись на серійних моделях німецької марки, але ще не скоро.

Екологічні батареї виготовлятимуть з матеріалів, котрі підлягають вторинній переробці. “Дуже перспективна технологія” Mercedes-Benz призначена для використання у серійних електрокарах, однак трапиться це не раніше, ніж за 15 років.

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Ця технологія вперше була презентована на концепті Mercedes-Benz Vision AVTR, представленому на початку цього року. Органічні батареї виготовляються з клітковини на основі графену з електролітом на водній основі. Це означає, що вони не використовують жодних рідкоземельних чи токсичних матеріалів або металів, що робить їх повністю придатними для переробки шляхом компостування. Ранні тестування показують, що такі батареї мають високу щільність енергії, а також дозволяють застосовувати пристрої швидкої зарядки.

Андреас Гінтеннах, старший менеджер з дослідження батарей розповів Autocar: “Це дуже перспективна технологія. Я вже бачив, як вона працює в лабораторіях, де результати виглядають дуже добре, але ми не бачимо можливості використовувати їх просто зараз – для адаптації технології в серійні авто потрібно ще 15-20 років”.

Фото: концепт Mercedes-Benz Vision AVTR / Daimler, Carscoops

Це цілком узгоджується з планами німецького автовиробника до 2039 року повністю перейти на електрокари. Вже зараз Mercedes-Benz відмовляється від випуску акумуляторів з таких “суперечливих” матеріалів, як кобальт та літій. Однак сучасні електрокари та гібриди марки все ще використовують літій-іонні акумулятори. Вважається, що їх продуктивність можна збільшити приблизно на чверть – інженери Mercedes працюють і над цим питанням.

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