Karma Automotive представила "надзвичайно універсальну" платформу, на якій будуватиме цілий модельний ряд.

Нова архітектура дозволяє використовувати платформу E-Flex для різних типів електромобілів, включаючи безпілотні розвізні фургони, високопродуктивні суперкари та більш традиційні моделі.

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Фото: шасі Karma E-Flex / Karma Automotive

Першою серійною моделлю Karma на платформі E-Flex буде електричний седан Revero GT 2020. Найближчим часом американська компанія обіцяє показати кілька прототипів електричних транспортних засобів на E-Flex.

Фото: Karma Revero GT S 2020 / Karma Automotive

Не вдаючись у подробиці, виконавчий директор Karma зазначив, що платформа E-Flex дозволяє отримати 22 конфігурації розміщення силогих агрегатів і батарей та може використовуватись для створення п’яти різнотипних моделей автомобілів. В компанії запевняють, що нова платформа дозволить розвивати свою лінійку швидше і з меншими витратами. “Карма” також заявила, що “візок” можна буде використовувати і для автономних транспортних засобів.

Фото: концепт Karma SC2 / Karm/Carscoops

Karma GT з дизайном від Pininfarina – наступний у черзі за новим шасі. Згадка про суперкари також може бути не пустою – не виключено, що мова про серійне втілення концепта SC2, представленого на автосалоні в Лос-Анджелесі у 2019 році. Двомоторний прототип електрокара мав заявлений запас ходу на одному заряді до 563 км, продуктивність у 1100 сил і ракетне прискорення до сотні за 0.9 секунди.

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