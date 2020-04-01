Karma Automotive представила "чрезвычайно универсальную" платформу, на которой будет строить целый модельный ряд.

Новая архитектура позволяет использовать платформу E-Flex для различных типов электромобилей, включая беспилотные развозные фургоны, высокопроизводительные суперкары и более традиционные модели.

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Фото: шасси Karma E-Flex / Karma Automotive

Первой серийной моделью Karma на платформе E-Flex будет электрический седан Revero GT 2020. В ближайшее время американская компания обещает показать несколько прототипов электрических транспортных средств на E-Flex.

Фото: Karma Revero GT 2020 / Karma Automotive

Не вдаваясь в подробности, исполнительный директор Karma отметил, что платформа E-Flex позволяет получить 22 конфигурации размещения силогих агрегатов и батарей и может использоваться для создания пяти разнотипных моделей автомобилей. В компании уверяют, что новая платформа позволит развивать свою линейку быстрее и с меньшими затратами. "Карма" также заявила, что “тележку” можно будет использовать и для автономных транспортных средств.

Фото: концепт Karma SC2 / Karm/Carscoops

Karma GT с дизайном от Pininfarina – следующий в очереди за новым шасси. Упоминание о суперкарах также может быть не пустым – не исключено, что речь о серийном воплощении концепта SC2, представленного на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2019 году. Двухмоторный прототип электрокара имел заявленный запас хода на одном заряде до 563 км, производительность в 1100 сил и ракетное ускорение до сотни за 0.9 секунды.

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