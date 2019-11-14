Многие автопроизводители из Поднебесной мечтают прорваться на рынок Старого света, попытки сделать это предпринимались неоднократно, но до сих пор все они были безрезультатными.

Марка Aiways принадлежит китайскому концерну-гиганту SAIC. Бренд был создан с прицелом на экспортные рынки и недавно первая модель получила пропуск в Европу, успешно пройдя сертификацию.

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С прайсом в 25 тысяч евро Aiways U5 станет не только первым официальным "китайцем" в Европе, но и самым доступным батарейным кроссовером в Старом Свете.

Фото: Aiways U5 / Aiways

По габаритам U5 близок к Jaguar I-Pace, имеет богатое убранство, технологическую оснастку и начальный ценник даже ниже, чем у электрического хэтчбека Volkswagen ID 3.

Силовая установка кроссовера состоит из 230-сильного электромотора на передней оси и блока литий-ионных батарей на 63 киловатт-часа под полом. Более дорогие версии будут предлагаться с аккумулятором на 81 кВт*ч. Заявленный запас хода – 500-600 километров в NEDC.

Для зарядки электрокаров Aiways был выпущен робот-чарджер CARL, которого можно вызвать через специальное приложение в смартфоне. Предусмотрены и традиционные способы зарядки от домашней сети и скоростных зарядных станций, а в перспективе – переменные аккумуляторные блоки и беспроводная зарядка.

Китайская марка считает приоритетными для кроссовера рынки европейских стран, правительство которых предоставляет субсидии покупателям электрокаров: Германия, Нидерланды и Норвегия. Необходимые сертификаты и разрешения для начала продаж уже получены. На внутреннем рынке все бюрократические процедуры также завершены, а начало продаж в Китае запланировано на 29 ноября. В Европе же старт продаж должен начаться во втором квартале 2020 года.

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