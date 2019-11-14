Чимало автовиробників з Піднебесної мріють прорватись на ринок Старого світу, спроб було багато, але донині усі вони були безрезультатними.

Марка Aiways належить китайському концерну-гіганту SAIC. Бренд був створений з прицілом на експортні ринки і нещодавно перша модель отримала пропуск в Європу, успішно пройшовши сертифікацію.

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З прайсом у 25 тисяч євро Aiways U5 стане не лише першим офіційним “китайцем” в Європі, а й найдоступнішим батарейним кросовером у Старому світі.

Фото: Aiways U5 / Aiways

За габаритами U5 близький до Jaguar I-Pace, має багате оздоблення, технологічне оснащення і початковий цінник навіть нижчий, ніж в електричного хетчбека Volkswagen ID 3.



Силова установка кросовера складається з 230-сильного електромотора на передній осі та блока літій-іонних батарей на 63 кіловат-години під підлогою. Дорожчі версії пропонуватимуться з акумулятором на 81 кВт*год. Заявлений запас ходу – 500-600 кілометрів за NEDC.



Для зарядки електрокарів Aiways був випущений робот-чарджер CARL, котрого можна викликати через спеціальний додаток у смартфоні. Передбачено і традиційні способи зарядки від домашньої мережі та швидкісних зарядних станцій, а в перспективі – змінні акумуляторні блоки та бездротова зарядка.



Китайська марка вважає пріоритетними для кросовера ринки європейських країн, уряд яких надає субсидії покупцям електрокарів: Німеччина, Нідерланди і Норвегія. Необхідні сертифікати та дозволи для початку продажів вже отримані. На внутрішньому ринку всі бюрократичні процедури також завершені, а початок продажів в Китаї запланований на 29 листопада. У Європі ж старт продажів має розпочатись у другому кварталі 2020 року.

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