Міжурядова організація, що базується в Парижі, стверджує, що зростання кількості електричних транспортних засобів у всьому світі сприяє покращенню екологічної ситуації на планеті, однак усю користь від них "вбивають" бензинові та дизельні позашляховики.

Аналітики Міжнародного енергетичного агентства, що входить до складу Організації економічної співпраці та розвитку, дійшли висновку, що усі переваги поширення електротранспорту нівелюються сталою популярністю позашляховиків та пікапів з ДВЗ.

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Експерти переглянули свої попередні заяви, щодо поширення протягом наступних двадцяти років: раніше прогнозувалось, що до 2040 року у світі буде близько 300 мільйонів електричних автомобілів, однак статистика показує значно швидші темпи росту електрокарів, тож нова цифра на 30 мільйонів більша. За таких умов, світове споживання нафтопродуктів повинно знизитись приблизно на 4 мільйони барелів на день.

Незважаючи на це, клас позашляховиків демонструє значно швидшу динаміку росту, ніж сегмент батарейних машин. Так, у 2010 році частка SUV в глобальних показниках продажів нових автомобілів становила лише 18 відсотків, а у 2018 році – майже половину, 42%.

Також відмічається, що кількість шкідливих викидів в атмосферу від позашляховиків за останні десять років перевищив навіть показники авіаційного сектору.

Дослідження також показує, що, незважаючи на посилення позицій електромобілів, протягом наступних п'яти років, попит на нафту буде постійно зростати приблизно на 1 мільйон барелів щорічно.

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