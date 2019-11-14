Межправительственная организация, базирующаяся в Париже, утверждает, что рост количества электрических транспортных средств во всем мире способствует улучшению экологической ситуации на планете, однако всю пользу от них "убивают" бензиновые и дизельные внедорожники.

Аналитики Международного энергетического агентства, которое входит в состав Организации экономического сотрудничества и развития, пришли к выводу, что все преимущества распространения электротранспорта нивелируются постоянной популярностью внедорожников и пикапов с ДВС.

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Эксперты пересмотрели свои предыдущие заявления, относительно распространения в течение следующих двадцати лет: ранее прогнозировалось, что к 2040 году в мире будет около 300 миллионов электрических автомобилей, однако статистика показывает значительно более быстрые темпы роста электрокаров, поэтому новая цифра на 30 миллионов больше. При таких условиях, мировое потребление нефтепродуктов должно снизиться примерно на 4 миллиона баррелей в день.

Несмотря на это, класс внедорожников демонстрирует значительно более быструю динамику роста, чем сегмент батарейных машин. Так, в 2010 году доля SUV в глобальных показателях продаж новых автомобилей составляла лишь 18 процентов, а в 2018 году – почти половину 42%.

Также отмечается, что количество вредных выбросов в атмосферу от внедорожников за последние десять лет превысило даже показатели авиационного сектора.

Исследование также показывает, что, несмотря на усиление позиций электромобилей, в течение следующих пяти лет спрос на нефть будет постоянно расти примерно на 1 миллион баррелей ежегодно.

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