Батарейний кросовер повинен з'явитись у 2021 році.

За попередньою інформацією, серійний електрокар Korando успадкує зовнішність від концепта SIV-2, а силову установку – від прототипа e-SIV.

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Все-електрична версія нового Korando була обіцяна ще під час презентації нового кросовера, однак без будь-яких подробиць. Журналістам порталу Auto Express вдалось з’ясувати кілька важливих деталей про майбутню новинку.

Повідомляється, що електрична версія кросовера отримає позначення Korando E100 і буде потужнішим за машини з ДВЗ. Так, електричній версії пророкують силову установку потужністю у 140 кВт (190 к.с.), тоді як бензиновий “Корандо” має в запасі 170 коней, а дизельний – 136. При цьому новинка буде динамічнішою, не лише в порівнянні зі своїми нафтовими аналогами, а й взагалі “кращою в своєму класі”.

Силова установка концепта e-SIV з акумуляторною системою від фірми LG Chem, має забезпечити електричному кросоверу запас ходу у 420 км за циклом NEDC. Заради енергозбереження максимальна швидкість обмежена на позначці 153 км/год.

Фото: концепт SsangYong SIV-2 / SsangYong

Британське видання також повідомляє, що слідом за повністю електричним Korando, у 2022 році корейська марка виведе на ринок плагін-гібрид на основі дизеля, а до 2024 року, з підтримкою материнського концерну Mahindra, завершить розробку нової платформи для електрокарів і збудує на ній три або й чотири нові моделі.

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