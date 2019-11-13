Батарейный кроссовер должен появиться в 2021 году.

По предварительной информации, серийный электрокар Korando унаследует внешность от концепта SIV-2, а силовую установку – от прототипа e-SIV.

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Электрическая версия нового Korando была обещана еще во время презентации нового кроссовера, однако без каких-либо подробностей. Журналистам портала Auto Express удалось выяснить несколько важных деталей о будущей новинке.

Сообщается, что электрическая версия кроссовера получит обозначение Korando E100 и будет мощнее машины с ДВС. Так, в электрической версии пророчат силовую установку мощностью в 140 кВт (190 л.с.), тогда как бензиновый “Корандо” имеет в запасе 170 лошадей, а дизельный – 136. При этом новинка будет более динамичной, не только в сравнении со своими нефтяными аналогами, но и вообще “лучшей в своем классе”.

Силовая установка концепта e-SIV с аккумуляторной системой от фирмы LG Chem, должно обеспечить электрическому кроссоверу запас хода в 420 км по циклу NEDC. Ради энергосбережения максимальная скорость ограничена на отметке 153 км/час.

Фото: концепт SsangYong SIV-2 / SsangYong

Британское издание также сообщает, что вслед за полностью электрическим Korando, в 2022 году корейская марка выведет на рынок плагин-гибрид на основе дизеля, а до 2024 года, с поддержкой материнского концерна Mahindra, завершит разработку новой платформы для электрокаров и построит на ней три или четыре новые модели.

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