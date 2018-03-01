Концепт Electronic Smart Interface Vehicle, котрий корейська компанія привезла до Женеви, хоча і схожий на передсерійний прототип, усе ж далекий від реальності.

Південнокорейська компанія SsangYong представила на Женевькому автосалоні концептуальний електричний кросовер під назвою e-SIV. Абревіатура розшифровується як Electronic Smart Interface Vehicle, тобто електромобіль з “розумним” інтерфейсом.

Спеціалізація SsangYong – кросовери та позашляховики, тож поява футуристичного концепта на електричній енергії було лише питанням часу. Окрім новітніх технологій концепт e-SIV дозволяє зазирнути у близьке майбутнє, аби побачити, як виглядатиме новий кросовер C-класу від SsangYong.

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Концепт укомплектований електричним агрегатом, що розвиває 190 кінських сил. Комплект акумуляторів дозволяє проїхати без підзарядки до 450 кілометрів. Є й обов’язкова вже функція швидкої зарядки, що дозволяє заповнити акумулятор на 80% за 50 хвилин. Максимальна швидкість кросовера невисока – 150 км/год.

Зовнішність моделі дозволяє припустити, що частину рис e-SIV можна буде побачити у новому серійному кросовері марки. Так, Smart Interface Vehicle має трапецієподібну радіаторну решітку, як у Rexton нового покоління. Тонкі фари головного світла, нагадують останні дизайнерські композиції Hyundai, але в SsangYong вони з'єднані світлодіодною смугою на всю ширину капота.

За рівнем технологічного оснащення e-SIV впритул наблизився до 3 рівня автономності. Водію та пасажирам також адресовані широкі можливості інформаційно-розважальної системи з сенсорним дисплеєм. При чому керувати більшістю функцій можна з другого ряду сидінь, оскільки для пасажирів передбачений власний дисплей управління. Концепт SsangYong також обладнано супутниковою навігацією та системою розпізнавання голосу. Водій може дистанційно змінювати клімат у автомобілі і контролювати заряд акумулятора за допомогою додатку у смартфоні.

Фото: SsangYong e-SIV / car.info

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