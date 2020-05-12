Внедорожник появится у дилеров в начале следующего года.

Глобальная версия Highlander нового поколения была представлена год назад. Несколько недель назад японский производитель начал продажи Toyota Highlander на рынке США, а сейчас раскрыл карты о европейской версии модели. В Старом мире внедорожник будет доступен исключительно с гибридной силовой установкой, а ждать его придется до следующего года.

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“Тойота” заявляет, что внедорожник демонстрирует лучшее соотношение мощности и экологичности в своем классе. Среди других преимуществ нового Highlander называют сочетание четвертого поколения гибридной силовой установки с интеллектуальной системой полного привода, просторный салон, вместительный багажник и их легкую трансформацию.

Европейский Highlander визуально почти не отличается от американского. Конвертация дюймов в миллиметры также не сказалась на габаритах: длина машины составляет 4966 мм, колесная база – 2850. Багажник позволяет разместить от 658 до 1909 литров поклажи.

Основой для гибридной установки евро-Highlander служит 2,5-литровый бензиновый мотор, вместе с ним работает пара электромоторов, по одному на каждой оси, питание которых обеспечивает компактная батарея. Общая мощность силовой установки достигает 245 л.с. Расход топлива в смешанном цикле движения, по методу измерения WLTP – 6,6 литров на 100 километров. Выбросы углекислого газа при этом не превышают 146 граммов на километр.

Фото: Toyota Highlander Hybrid для Европы / Toyota

Новый Toyota Highlander пополнит линейку полноприводных гибридов марки в Европе, которая уже включает C-HR, RAV4 и совсем свежий мини-кроссовер Yaris Cross. Цены будут объявлены в конце этого года, ближе к старту продаж.

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