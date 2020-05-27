Седан и гран-турер получили гибридные версии моторов и несколько свежих стилистических решений.

По сути, автомобили 5-й и 6-й серии – разные формы одной модели. BMW решила не растягивать их дебют во времени и показала сразу оба обновленных авто.

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Рестайлинговый седан и гран-турер обновились в середине жизненного цикла, чтобы соответствовать современным Mercedes-Benz E-класса, Audi A6 или Genesis G80. Главные изменения для “баварцев” заключаются в новой оптике и силовых агрегатах, электроника также была модернизирована.

Фото: BMW 5 Series 2020 / BMW

“Пятерка” и “Шестерка” получили новые адаптивные фары с матричной технологией, которые опционально можно будет заменить лазерными, а также задние фонари с 3D-эффектом, увеличенную радиаторную решетку, расширенную палитру оттенков кузова, опциональную тормозную систему M Sport с синими и красными суппортами, трапециевидные выхлопные патрубки и новые колесные диски. Для 6-й серии стандартными являются 18-дюймовые колеса, а за доплату доступны 19- и 20-дюймовые.

Фото: BMW 5 Series 2020 / BMW

Дисплей на 10,25 дюйма входит в стандартное оснащение, а за доплату его можно заменить на 12,3-дюймовый. Начальная комплектация обновленных моделей также включает кожаное рулевое колесо с новым расположением клавиш и улучшенный климат-контроль.

Пакет умных помощников пополнился контролем дорожной разметки, предупреждением о выходе из полосы движения и системой предупреждения столкновений. Операционная система обновлена до версии 7.0, что увеличивает возможности подключения и персонализации настроек.

Фото: BMW 5 Серии 2020 / BMW

BMW предложит обе новинки в исполнении M Sport Edition с эксклюзивными 20-дюймовыми дисками и пакетом M Sport.

Бензиновая линейка обновленной 5-й серии включает модификации 520i (184 л.с.), 530i (249 л.с.), 540i (340 л.с.) и M550i (530 л.с.). Также доступны дизельные 520d (190 л.с.) и 530d (249 л.с.). Гибридные модификации представлены версиями 530e (292 л.с.) и 545e (производство с 11.2020).

Фото: BMW 6 GT 2020 / BMW

Комплектации 6-й серии представлены версиями BMW 630i Gran Turismo (258 л.с.) и 640i (333 л.с.) с бензиновыми моторами, а также три дизельных: 620d (190 л.с.), 630d (286 л.с.) и 640d (340 л.с.). Все моторы для обновленных “Шестерок” оснащены 48-вольтовым стартер-генератором, который улучшает ускорение и помогает в снижении расхода топлива, а моторная гамма обновленной “Пятерки” теперь включает плагин-гибридную версию.

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