12:01, сегодня

Когда я впервые увидел рекламный ролик нового BMW 2 серии Gran Coupe, то был поражен тем, что его снимали в Киеве. Ведь каждый житель столицы легко узнает на кадрах этого видео Дарницкий и Подольско-Воскресенский мосты. Поэтому, получив баварское четырехдверное купе на тест, мы сразу рванули снимать его там, где видели в видеорекламе.

Знаете, хорошую машину снимать легко. Тестовый BMW 2 Gran Coupe был такого же "лазурного" цвета, что и в ролике. И в том же исполнении. Ведь нам досталась топовая версия М235и xDrive на 306 сил.

Я постоянно ловил себя на мысли, что эта "двойка" похожа на "восьмерку" Gran Coupe. Но новый седан почти втрое дешевле, чем четырехдверный 840і (2,58 млн. грн)! По крайней мере, если говорить о базовой версии 218і (878 тысяч грн). Потому что наш M235i xDrive тянет на 1,2 миллиона гривен, что все равно вдвое дешевле большого купе. Таким образом баварский производитель показывает, что стиль и спорт могут быть доступными.

Спорт во всем

Наша "вторая серия" упакована "по полной программе". Ее уже оснастили М-пакетом, что видно благодаря аэродинамическому обвесу, спортивным тормозам и колесным дискам на 18 дюймов, а также заниженной на 10 мм подвеску. Решетка радиатора немного больше, чем раньше, но не гигантская, а абсолютно гармоничная, очень симпатичная.

Это топовая, "самая злая" комплектация, поэтому у нее много решеток и отверстий в бампере. У нашего седана, как и подобает купе, двери без рамок. Эффектная корма с узкими светодиодными фонарями и солидными 90-миллиметровыми патрубками выпускной системы. И теперь это первое "Гран Купе" для 2-й серии и наименьшее четырехдверное купе для BMW. Но при этом автомобиль остался довольно практичным, ведь в багажник входит 430 литров.

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Выбирайте собственное место

В профиль машина кажется мне не столь удачной. Задняя часть немного тяжеловата, но я понимаю, что это компромисс, чтобы пассажирам сиделось комфортнее. На втором ряду сидеть можно, но высоким людям лучше избегать длинных поездок. По крайней мере, когда я сажусь за креслом водителя, которое отрегулировано под меня, то достаю до спинки сиденья коленями, а головой при этом упираюсь в стильный черный, но низкий потолок.

Выход: попросить передних пассажиров немного отодвинуть вперед их М-кресла. Кстати, они крутые, имеют хорошую поддержку для ног, хотя и регулируются исключительно механическим способом. Единственная кнопка электропривода отвечает за надувание валиков боковой поддержки.

Салон "двойки" почти полностью повторяет интерьер "первой серии": цифровая панель приборов, 10,2-дюймовый экран мультимедийки, распознающий жесты, фоновая подсветка салона с шестью цветами. "Гран-купе" щедро оснащено: есть даже система Reversing Assistant, которая задним ходом может по памяти проехать последние 50 метров.

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Первые ощущения

С этим BMW у меня многое было впервые. Впервые я ездил на баварском авто, созданном на переднеприводной платформе. Впервые на машине, которая имеет индекс 35і, но с двухлитровым двигателем под капотом. Новая платформа с поперечным расположением мотора заставила отказаться от 6-цилиндрового двигателя. А я его очень любил. Но при этом сохранили индекс двигателя, который выдает 306 сил. Это же круто, когда у маленького авто два литра объема, более трех сотен “лошадей” и полный привод! Ранее такое предлагали только спортивные версии Evo и STI. Хотя на самом деле этот мотор мне знаком. Это тот самый агрегат, который стоял на Mini Clubman JCW.

M235i xDrive имеет механический дифференциал Torsen и это позволяет лучше стартовать – разгоняется "купешка" до первой "сотни" за 4,9 секунды. Двухлитровый турбомотор выдает немало тяги – 450 Нм уже с 1750 об/мин, которую передает 8-диапазонный автомат на четыре колеса, позволяя набирать “максималку” в 250 км/ч.

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Представь себя спортсменом

Понятно, что водитель может влиять на характер машины. Базовым является Comfort, а в режиме Eco Pro можно попытаться достичь экономичности, указанной в технических характеристиках. Если им верить, то купе с таким мотором способно в среднем сжигать 7,6 литра на сотню. Хотя у меня выходило под 10 литров. Но мой любимый режим, разумеется, это Sport, в котором реакции педали газа, коробки передач и руля обостряются. Для полной картины стоит и рычаг трансмиссии перевести в режим Sport, и тогда во время разгона при смене передач появляется ощутимый рывок. К тому же меняется тембр выхлопной системы, которая получает больше басов и “отстреливается” на переключениях.

Благодаря дифференциалу, который перебрасывает момент на колесо с лучшим сцеплением, чтобы быстрее уехать из виража, спортивные шины формата 225/40 R18 до последнего цепляются за асфальт даже в дождь. Полный привод также позволяет без пробуксования резко тронуться с места даже на скользком покрытии. А наличие спортивного пакета чувствуешь не только пальцами на точном руле, но и ягодицами – ведь такое "Гран Купе" имеет более жесткую подвеску. Это часть крутого характера.

Да, подвеска со "спорт пакетом" на первый взгляд может показаться жестковатой. Но когда ты на ходу залетаешь в вираж с разбитым асфальтом, а в голове уже рисуются картины с разбитыми дисками, "БМВ" странным образом легко все переживает. Нет ожидаемого удара и вибраций по кузову. То есть боевых условий такое стильное купе не боится – можно смело ездить ежедневно даже по не очень ровным дорогам. К тому же все "двойки" GC независимо от выполнения и привода имеют сзади многорычажную подвеску.

В скользком и широком вираже можно поиграть в настоящего "БМВ-драйвера”: выключив DSC, сильно "помести хвостом”. Ведь при скольжении М235и xDrive воспринимается понятным и надежным. А еще новая система контроля тяги и курсовой стабилизации работает мягче и не так резко уменьшает тягу, если включена.

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Есть за что платить

С другой стороны, в дождливую погоду начинаешь снова вспоминать форму купе, ведь узкое заднее стекло лишено дворника, что сильно ухудшает обзор.

Большое количество ассистирующей электроники действительно облегчает жизнь. Адаптивный круиз-контроль в паре с системой удержания в полосе превращает это "БМВ" почти на автономное транспортное средство. Автомобиль в трафике будет сам ехать, останавливаться и стартовать.

В украинском прайс-листе уже есть четыре версии 2-й серии Gran Coupe. Дешевая – это версия 216і с бензиновой турботройкой объемом 1,5 л на 140 сил. Она предлагается за 884 тыс. грн. Есть еще два дизеля, все эти модели переднеприводные. С полным приводом существует только топовое исполнение М235и xDrive за 1 243 757 грн. Дороже братьев, но дешевле, чем прямой конкурент – Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupé за 1 млн 380 тысяч. Поэтому доступным может быть не только стиль, но и настоящий характер.

Заказать тест-драйв можно здесь.

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Владислав Плешаков