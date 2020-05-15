Официальный дебют обновленного седана состоится через две недели, а пока баварцы позволили увидеть лишь свет фар.

Немецкий автопроизводитель начал понемногу выводить из тени обновленную “Пятерку”, перед скорой премьерой. Но мы уже видели его во всей красе, около двух недель назад новый седан BMW 5 Серии 2021 модельного года был полностью раскрыт на нелегальных фото.

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Кроме легких эстетических изменений модель ждет перестройка моторной линейки, ориентированная на большее количество гибридных версий.

Ожидается, что обновленный BMW 5 Серии будет предлагать на выбор как минимум три различных типа электрифицированных силовых установок, включая дизель-электрические. Самым мощным гибридом в линейке станет 400-сильный седан в исполнении 545Ее, считает BMWBLOG.

Фейслифтинговый седан 5-й Серии можно будет заказать в новых цветах кузова: Bernina Grey Amber Effect, Phytonic Blue Metallic и Aventurin Red Metallic. Кроме того, обновленная модель получит более производительные тормоза, модернизированную мультимедийную систему с поддержкой беспроводной интеграции смартфонов через Android Auto.

По неофициальной информации, к традиционным спортивным версиям BMW M5 и M5 Competition в обновленной линейке присоединится топовый M5 CS.

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