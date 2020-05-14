Зачем бежать от опасности, если можно ей противостоять?

Баварский автопроизводитель показал рекламное видео своего бронированного внедорожника BMW X5 Security VR6 – подобные сюжеты появляются в рекламе крайне редко, но получилось интересно.

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“Новый BMW X5 Protection VR6 сочетает в себе выдающиеся показатели, максимальный комфорт, чрезвычайные характеристики и инновационные концепции безопасности для защиты в любой ситуации”, – так описывает автомобиль производитель.

Водитель и пассажиры BMW Protection VR6 защищены многослойным стеклом толщиной примерно 30 мм с внутренним защитным слоем из поликарбоната, для блокировки осколков.

"BMW X5 Protection VR6, благодаря бронированному салону, защите от взрыва и устойчивости к утечке, обеспечивает новый уровень безопасности для жизни", –утверждается в рекламе. Но главная идея ролика заключается в том, что убегать от опасности совсем не обязательно, в таком внедорожнике ее можно смело встречать “в лицо”.

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