Навіщо утікати від небезпеки, якщо можна їй протистояти?

Баварський автовиробник показав рекламне відео свого броньованого позашляховика BMW X5 Protection VR6 – подібні сюжети з’являються в рекламі вкрай рідко, але вийшло цікаво.

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“Новий BMW X5 Protection VR6 поєднує в собі видатні показники, максимальний комфорт, надзвичайні характеристики та інноваційні концепції безпеки для захисту у будь-якій ситуації”, – так описує автомобіль виробник.

Водій та пасажири BMW Protection VR6 захищені багатошаровим склом товщиною приблизно 30 мм із внутрішнім захисним шаром з полікарбонату, для блокування осколків.

“BMW X5 Protection VR6, завдяки своєму броньованому салону, захисту від вибуху та стійкості до витоку, забезпечує новий рівень безпеки для життя”, – стверджується у рекламі. Та головна ідея ролика полягає в тому, що тікати від небезпеки зовсім не обов’язково, у такому позашляховику її можна сміливо зустрічати “в обличчя”.

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