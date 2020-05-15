Офіційний дебют оновленого седана відбудеться за два тижні, а поки що баварці дозволили побачити лиш світло фар.

Німецький автовиробник почав помалу виводити з тіні оновлену “П’ятірку”, перед скорою прем’єрою. Але ми вже бачили його у всій красі, близько двох тижнів тому новий седан BMW 5 Серії 2021 модельного року був повністю розкритий на нелегальних фото.

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Крім легких естетичних змін на модель чекає перебудова моторної лінійки, орієнтована на більшу кількість гібридних версій.

Очікується, що оновлений BMW 5 Серії пропонуватиме на вибір, як мінімум, три різних типи електрифікованих силових установок, включаючи дизель-електричні. Найпотужнішим гібридом в лінійці 400-сильний седан у виконанні 545Еe, вважає BMWBLOG.

Фейсліфтинговий седан 5-ї Серії можна буде замовити в нових кольорах кузову: Bernina Grey Amber Effect, Phytonic Blue Metallic і Aventurin Red Metallic. Крім того, оновлена модель отримає більш продуктивні гальма, модернізовану мультимедійну систему з підтримкою бездротової інтеграції смартфонів через Android Auto.

За неофіційною інформацією, до традиційних спортивних версій BMW M5 і M5 Competition в оновленій лінійці приєднається топовий M5 CS.

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