Світлини, схоже, готували для офіційного прес-релізу, але вони потрапили в Інтернет раніше запланованого часу.

Найважливіше, що розкривають ці фотографії – оформлення передньої частини авто, де могли з’явитись величезні “ніздрі” радіаторної решітки. Вочевидь, цей елемент не буде перебільшеним.

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Зміни в екстер’єрі нової “П’ятірки” будуть незначними, якщо покладатись на ці зображення. Решітка радіатора і справді дещо змінилась, але гігантською, як на старших моделях, не стала.

Крім того, у седана змінилась пластика переднього бампера і злегка доопрацьований задній дифузор (на фото новинка представлена з пакетом стайлінгу M Performance), а також модернізована оптика. Ще одна цікава деталь, помітна на фото – лючок на лівому передньому крилі машини. Він натякає на гібридну модифікацію, імовірно, це BMW 530e з чотирициліндровим бензиновим двигуном і електродвигуном. наразі така силова установка має віддачу у 252 к.с. і 420 Нм, однак з рестайлінгом її можуть трохи збільшити.

Офіційний дебют нової BMW 5 очікується до кінця цієї весни, а на ринку свіжий седан повинен з’явитись ближче до кінця року.

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