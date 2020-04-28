Те, що раніше було лише "технічно можливо", зараз вже є у серійному автомобілі.

Tesla не перестає дивувати новими можливостями своїх машин, що приходять з кожним “апдейтом” програмного забезпечення. Остання версія софту включає, крім іншого, режим під назвою “Стійка гепарда”, з яким електрокар опускає передню частину кузова для кращого зчеплення, під час старту.

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Tesla Model S Performance, до виходу останнього оновлення, розганявся з місця до 100 км/год за 2,5 секунди. І це вже було неабияким результатом. Cheetah Stance Mode дозволяє чотиридверці виконувати цю вправу за 2,3 секунди – на рівні кращих суперкарів планети. Ілон Маск не був би собою, якби на цьому й зупинився: засновник компанії пообіцяв до кінця року представити для Model S найбільш високопродуктивну версію Plaid з трьома електромоторами.

Повертаючись до Cheetah Stance, цей режим не лише “завантажує” передню вісь машини на старті, але й активує інші налаштування роботи мотора та батареї, що компенсують перенавантаження від різких прискорень.

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