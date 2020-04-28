То, что раньше было лишь "технически возможно", сейчас уже есть в серийном автомобиле.

Tesla не перестает удивлять новыми возможностями своих машин, приходящими с каждым "апдейтом" программного обеспечения. Последняя версия софта включает, помимо прочего, режим под названием "Стойка гепарда", с которым электрокар опускает переднюю часть кузова для лучшего сцепления во время старта.

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Tesla Model S Performance, до выхода последнего обновления, разгонялся с места до 100 км/ч за 2,5 секунды. И это уже было большим результатом. Cheetah Stance Mode позволяет четырехдверке выполнять это упражнение за 2,3 секунды – на уровне лучших суперкаров планеты. Илон Маск не был бы собой, если бы на этом и остановился: основатель компании пообещал до конца года представить для Model S наиболее высокопроизводительную версию Plaid с тремя электромоторами.

Возвращаясь к Cheetah Stance, этот режим не только "загружает" переднюю ось машины на старте, но и активирует другие настройки работы мотора и батареи, компенсирующие перегрузки от резких ускорений.

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