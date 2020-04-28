Согласно прогнозам аналитиков, если не откроют общественный транспорт, киевляне будут добираться на работу автотранспортом 2-3 часа в одну сторону.

27 апреля среднесуточная задержка в дороге в Киеве была почти 23%, в то время как обычный “карантинный” показатель – 17%. Об этом сообщает мониторинг трафика “А+С Украина”. Напомним, что задержка в 63% по данным TomTom означает потерю почти 19 минут в пробках для средней 30-минутной (в пустой сети) поездки.

Утренний “пик” с 8:00 до 10:00 продемонстрировал задержку до 56%. А вечерний, с 18:00 до 20:00 – до 63%.

Также в тему: Сеть закусочных доставляет еду водителям, которые застряли в пробках

Увеличение количества автотранспорта в “карантинном” Киеве – следствие того, что сейчас автомобиль - единственный массовый доступный транспорт. Причем в столице соотношение автомобилей на количество жителей даже не европейское – 300 авто на 1000 киевлян. Поэтому если каждый водитель возьмет в салон по 2-3 пассажира, то все киевляне смогут доехать до мест назначения. Но время такой поездки будет часа два в одну сторону – то есть задержка составит 150% и более. Таким образом, у киевлян уйдет 4-5 часов в день на дорогу “туда-обратно”. Киевская транспортная система просто не способна переварить такую автомобилизацию при указанном автомобилеиспользовании.

Чтобы решить эту проблему, нужно развивать общественный и велосипедный транспорт, а также уменьшать использовани автомобилей до 30-50% с нынешних 90%. Автомобилепользование – это процент владельцев авто, которые ежедневно пользуются своим автотранспортом.

Напомним, как видит трафик автопилот Tesla.