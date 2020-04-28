Згідно прогнозів аналітиків, якщо не відкриють громадський транспорт, кияни добиратимуться на роботу автотранспортом 2-3 години в одну сторону.

27 квітня середньодобова затримка в дорозі у Києві була майже 23%, в той час як звичайний “карантинний” показник – 17%. Про це повідомляє моніторинг трафіку “А+С Україна”. Нагадаємо, що затримка в 63% за даними TomTom означає втрату майже 19 хвилин в заторах для середньої 30-хвилинної (в порожній мережі) поїздки.

Ранковий “пік” з 8:00 до 10:00 продемонстрував затримку до 56%. А вечірній, з 18:00 до 20:00 – до 63%.

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Збільшеня кількості автотранспорту в “карантинному” Києві – наслідок того, що зараз автомобіль - єдиний масовий доступний транспорт. Причому в столиці співвідношення автомобілів на кількість жителів навіть не європейське – 300 авто на 1000 киян. Тож якщо кожен водій візьме в салон по 2-3 пасажири, то всі кияни зможуть доїхати до місць призначення. Але час такої поїздки буде години дві в одну сторону – тобто затримка складе 150% і більше. Таким чином, в киян піде 4-5 годин в день на дорогу “туди-назад”. Київська транспортна система просто не здатна перетравити таку автомобілізацію при вказаному автомобілекористуванні.

Щоб вирішити цю проблему, потрібно розвивати громадський і велосипедний транспорт, а також зменшувати автомобілекористування до 30-50% з нинішніх 90%. Автомобілекористування – це відсоток власників авто, які щодня користуються своїм автотранспортом.

Нагадаємо, як бачить трафік автопілот Tesla.