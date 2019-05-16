Швидкоїжа в повільному трафіку – чому ніхто не додумався до цього раніше?

За данними Tom Tom Traffic Index, столиця Мексики є лідером серед мегаполісів світу за часом простою в дорожніх заторах. Саме у Мехіко мережа закладів швидкого харчування Burger King відкрила першу службу доставки в машину.

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Останній перепис населення 2017 року показав, що у Мехіко проживає більше 9 мільйонів людей. При цьому на дорогах міста й округу переважає застарілий транспорт. Статистика стверджує, що автомобілісти Мехіко проводять в середньому 5 годин в своїх машинах. Чому б не перекусити “на ходу”?

Burger King запустив у Мехіко Сіті службу Traffic Jam Whopper. Її поява стала можливою, завдяки використанню кількох технологій і служб: програми Burger King для мобільних пристроїв, аналізу трафіку у режимі реального часу, додатку Waze та цифровій рекламі.



Працює служба Traffic Jam Whopper поки в тестовому режимі. Для замовлення водій може використовувати голосові команди, аби не порушувати заборону ПДД на телефонні розмови за кермом. Прцює це ось як. Водій, що користується картами Waze або Google бачить рекламне сповіщення про можливість замовлення їжі в машину. Воно може з’явитись лише у тому випадку, якщо машина знаходиться не далі ніж за три кілометри від закладу Burger King – аби їжа була гарячою при отриманні замовником. Далі користувач переходить за посиланням і опиняється в меню з голосовим управлінням.

За данними Burger King, нова послуга збільшила кількість завантажень мобільного додатку BK на 44%, а щоденні замовлення зросли на 63%. Наразі компанія планує запропонувати таку ж послугу ще у трьох перевантажених транспортом мегаполісах: Лос-Анджелесі, Шанхаї та Сан-Паулу.

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