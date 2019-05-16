Блискавична робота поліції!

Кілька днів тому під час тест-драйву спритний шахрай вкрав прямо з-під носа менеджера автосалону рідкісний і дорогий Ferrari 288 GTO. І хоча надії і шансів було зовсім мало, німецька поліція вже знайшла машину, а тепер розшукує й самого злодія.

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Італійський суперкар був виставлений на продаж у Німеччині за 2 мільйони євро. Продаж раритету власник доручив спеціалізованому майданчику, який і виставив оголошення. На нього відгукнувся “покупець”, який захотів провести перед тест-драйв автомобіля. Спритний “клієнт” сів за кермо машини після менеджера, помінявшись з ним місцями, однак дав драла раніше, ніж той встиг сісти на пасажирське крісло для продовження тест-драйву.

Фото: Ferrari 288 GTO / Mecum Auctions

Німецькі ЗМІ повідомляють, що вже за кілька днів Ferrari 288 GTO був взнайдений у сусідньому Гревенбройху, де його переховували у гаражі. Поліція оприлюднила фоторобот викрадача і продовжує його пошуки.

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