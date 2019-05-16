Молниеносная работа полиции!

Несколько дней назад во время тест-драйва ловкий мошенник украл прямо из-под носа менеджера автосалона редкий и дорогой Ferrari 288 GTO. И хотя надежды и шансов было очень мало, немецкая полиция уже нашла машину, а теперь разыскивает и самого вора.

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Итальянский суперкар был выставлен на продажу в Германии за 2 миллиона евро. Продажу раритета владелец поручил специализированной площадке, который и выставил объявление. На него откликнулся "покупатель", который захотел провести тест-драйв автомобиля. Ловкий "клиент" сел за руль машины после менеджера, поменявшись с ним местами, однако дал деру раньше, чем тот успел сесть на пассажирское кресло для продолжения тест-драйва.

Фото: Ferrari 288 GTO / Mecum Auctions

Немецкие СМИ сообщают, что уже через несколько дней Ferrari 288 GTO был найден в соседнем Гревенбройхе, где его прятали в гараже. Полиция обнародовала фоторобот похитителя и продолжает его поиски.

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