Быстродействие в медленном трафике - почему никто не додумался до этого раньше?

По данным Tom Tom Traffic Index, столица Мексики является лидером среди мегаполисов мира по времени простоя в дорожных пробках. Именно в Мехико сеть заведений быстрого питания Burger King открыла первую службу доставки в машину.

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Последняя перепись населения 2017 года показала, что в Мехико проживает более 9 миллионов человек. При этом на дорогах города и округа преобладает устаревший транспорт. Статистика утверждает, что автомобилисты Мехико проводят в среднем 5 часов в своих машинах. Почему бы не перекусить “на ходу”?

Burger King запустил в Мехико Сити службу Traffic Jam Whopper. Ее появление стало возможным, благодаря использованию нескольких технологий и служб: приложения Burger King для мобильных устройств, анализа трафика в режиме реального времени, приложения Waze и цифровой рекламы.

Работает служба Traffic Jam Whopper пока в тестовом режиме. Для заказа водитель может использовать голосовые команды, чтобы не нарушать запрет ПДД на телефонные разговоры за рулем. Работает это вот как. Водитель, пользующийся картами Waze или Google видит рекламное оповещение о возможности заказа еды в машину. Оно может появиться лишь в том случае, если машина находится не далее чем за три километра от заведения Burger King – чтобы еда была горячей при получении заказчиком. Далее пользователь переходит по ссылке и оказывается в меню с голосовым управлением.

По данным Burger King, новая услуга увеличила количество загрузок мобильного приложения BK на 44%, а ежедневные заказы выросли на 63%. Сейчас компания планирует предложить такую же услугу еще в трех перегруженных транспортом мегаполисах: Лос-Анджелесе, Шанхае и Сан-Паулу.

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