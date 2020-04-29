Фотографии, похоже, готовили для официального пресс-релиза, но они попали в Интернет раньше запланированного времени.

Самое важное, что раскрывают эти фотографии – оформление передней части авто, где могли появиться огромные “ноздри” радиаторной решетки. Очевидно, этот элемент не будет преувеличен.

Также интересно: У Opel теперь есть свой электрический фургон: Vivaro-e 2020 представлен официально

Изменения в экстерьере новой “Пятерки” будут незначительными, если полагаться на эти изображения. Решетка радиатора и в самом деле несколько изменилась, но гигантской, как на старших моделях, не стала.

Кроме того, у седана изменилась пластика переднего бампера и слегка доработан задний диффузор (на фото новинка представлена с пакетом стайлинга M Performance), а также модернизирована оптика. Еще одна интересная деталь, заметная на фото – лючок на левом переднем крыле машины. Он намекает на гибридную модификацию, вероятно, это BMW 530e с четырехцилиндровым бензиновым двигателем и электродвигателем. Сейчас такая силовая установка имеет отдачу в 252 л.с. и 420 Нм, однако с рестайлингом ее могут немного увеличить.

Официальный дебют новой BMW 5 ожидается до конца этой весны, а на рынке свежий седан должен появиться ближе к концу года.

Смотрите также: Tesla Model S в режиме Cheetah Stance выполняет 0-100 за 2,3 секунды: видео