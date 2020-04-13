Учитывая, что автошоу в Женеве так и не открыло своих дверей, BMW, как и другие производители, устроила онлайн-презентацию своего полностью электрического купе Concept i4.

Авто получило 530-сильный электромотор и батарею емкостью в 80 киловатт-часов, которая обеспечивает ему запас хода в 800 километров.

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И главное, что новый концепт показал, каким в будущем станет дизайн всех BMW. Они будут иметь еще большую решетку радиатора в форме фирменных ноздрей. Правда, на электрокаре эта решетка была чисто декоративной, ведь ему не нужно охлаждать радиаторы мотора.

Concept i4 / Фото BMW

В салоне же купе во многом повторило стиль концепта iNext. Главной особенностью кокпита стал широченный на половину торпедо экран, который объединяет и панель приборов, и монитор мультимедийной системы.

Салон Concept i4 та iNext / Фото BMW

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