Враховуючи, що автошоу в Женеві так і не відкрило своїх дверей, BMW, як і інші виробники, влаштувала онлайн-презентацію свого повністю електричного купе Concept i4.

Авто отримало 530-сильний електромотор і батарею ємністю у 80 кіловат-годин, яка забезпечує йому запас ходу в 800 кілометрів.

Цікаво Hyundai будує суперника для Honda NSX, Porsche 918 та McLaren P1: ось як він виглядає

Та головне, що новий концепт показав, яким в майбутньому стане дизайн усіх BMW. Вони матимуть іще більшу решітку радіатора у формі фірмових ніздрів. Щоправда, на електрокарі ця решітка була чисто декоративною, адже йому не потрібно охолоджувати радіатори мотора.

Concept i4 / Фото BMW

В салоні ж купе багато в чому повторило стиль концепта iNext. Головною особливістю кокпіту став широченний на половину торпедо екран, який поєднує і панель приладів і монітор мультимедійної системи.

Салон Concept i4 та iNext / Фото BMW

Також у випуску:

В Лондоні відбулася презентація електричного трек-кара компанії Apex, який назвали AP-0 Concept. Карбонове купе виявилося доволі легким як для електрокара і важить 1200 кілограмів.

Автомобільна марка Bandini, яка зникла в 1992 році, може відродитися під брендом GFG Style.

Дивіться відео програми "Авто24”