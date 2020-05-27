12:01, сьогодні

Коли я вперше побачив рекламний ролик нового BMW 2 серії Gran Coupe, то був вражений тим, що його знімали в Києві. Адже кожен житель столиці легко би впізнав на кадрах цього відео Дарницький та Подільсько-Воскресенський мости. Тож отримавши баварське чотиридверне купе на тест, ми одразу рвонули знімати його там, де бачили його на відеорекламі.

Знаєте, гарну машину знімати легко. Тестовий BMW 2 Gran Coupe був такого ж "лазурового" кольору, що й у ролику. І в тому ж виконанні. Адже нам дісталася топова версія М235і xDrive на 306 сил.

Я постійно ловив себе на думці, що ця "двійка" схожа на "вісімку" Gran Coupe. Але новий седан майже втричі дешевший, ніж чотиридверний 840і (2,58 млн. грн)! Принаймні, якщо говорити про базову версію 218і (878 тисяч грн.). Бо наш M235i xDrive тягне на 1,2 мільйони грн, що все одно вдвічі дешевше великого купе. Таким чином баварський виробник показує, що стиль та спорт може бути доступним.

Спорт в усьому

Наша "друга серія" запакована "по повній програмі". Вона вже має М-пакет, що означає наявність аеродинамічного обвісу, спортивних гальм і колісних дисків на 18 дюймів, а також занижену на 10 мм підвіску. Решітка радіатора трохи більша, ніж раніше, але не гігантська, а абсолютно гармонічна, дуже симпатична.

Це топова, "найзліша" комплектація, тож у неї багато решіток і отворів в бампері. У нашого седана, як і личить купе, двері без рамок. Ефектна корма з вузькими світлодіодними ліхтарями та солідними 90-міліметровими патрубками випускної системи. І тепер це перше "Гран Купе" для 2-ї серії і найменше чотиридверне купе для BMW. Але при цьому автомобіль залишився доволі практичним, адже в багажник входить 430 літрів.

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Обирайте власне місце

В профіль машина здається мені не настільки вдалою. Задня частина трохи важкувата, але я розумію, що це компроміс, аби пасажирам сиділося комфортніше. На другому ряду сидіти можна, але високим людям краще уникати довгих поїздок. Принаймні, коли я сідаю за кріслом водія, яке відрегульовано під мене, то дістаю до спинки сидіння колінами, а головою при цьому впираюся в стильну чорну, але низьку стелю.

Вихід: попросити передніх пасажирів трохи відсунути вперед їхні М-крісла. До речі, вони круті, мають гарну підтримку для ніг, хоча й регулюються виключно механічним способом. Єдина кнопка електроприводу відповідає за надування валиків бокової підтримки.

Салон "двійки" майже повністю повторює інтер’єр "першої серії": цифрова панель приладів, 10,2-дюймовий екран мультимедійки, що розпізнає жести, фонова підсвітка салону з шістьма кольорами. "Гран-купе" щедро оснащена: є навіть система Reversing Assistant, яка заднім ходом може по пам’яті проїхати останні 50 метрів.

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Перші відчуття

З цим BMW у мене багато що було вперше. Вперше я їздив на баварському авто, створеному на передньоприводній платформі. Вперше на машині, яка має індекс 35і, але з дволітровим двигуном під капотом. Нова платформа з поперечним розташуванням мотора примусила відмовитися від 6-циліндрового двигуна. А я його дуже любив. Але при цьому зберегли індекс двигуна, який видає 306 сил. Це ж круто, коли у маленького авто два літри об'єму, більше трьох сотень "коней" і повний привід! Раніше таке пропонували тільки спортивні версії Evo та STI. Хоча, насправді, цей мотор мені знайомий. Це той самий силовий агрегат, який стояв на Mini Clubman JCW.

M235i xDrive має механічний диференціал Torsen і це дозволяє краще стартувати - розганятися "купешка" до першої "сотні" за 4,9 секунди. Дволітровий турбомотор видає чимало тяги - 450 Нм вже з 1750 об/хв, яку передає 8-діапазонний автомат на чотири колеса, дозволяючи набирати "максималку" у 250 км/год.

Більше подробиць – за посиланням

Уяви себе спортсменом

Зрозуміло, що водій може впливати на характер машини. Базовим є Comfort, а в режимі Eco Pro можна спробувати досягти економічності, вказаної в технічних характеристиках. Якщо їм вірити, то купе з таким мотором здатне в середньому спалювати 7,6 літри на сотню. Хоча в мене виходило під 10 літрів.

Але мій улюблений режим, зрозуміло, це Sport, в якому реакції педалі газу, коробки передач і керма загострюються. Для повної картини варто і важіль трансмісії перевести у режим Sport, і тоді під час розгону під час зміни передач з’являється відчутний удар. До того ж змінюється тембр вихлопної системи, яка отримує більше басів і відстрілюється на перемиканнях.

Завдяки диференціалу, який перекидає момент на колесо з кращим зчепленням, аби швидше виїхати з віража, спортивні шини формату 225/40 R18 до останнього чіпляються за асфальт навіть в дощ. Повний привод також дозволяє без жодних пробуксовок різко рушити з місця навіть на слизькому покритті. А наявність спортивного пакету відчуваєш не лише пальцями на точнішому кермі, але й сідницями – адже таке "Гран Купе" має жорсткішу підвіску. Це частина крутого характеру.

Так, підвіска зі "спорт пакетом" на перший погляд може здатися жорсткуватою. Але коли ти ходом залітаєш у віраж з розбитим асфальтом, а в голові вже малюються картини з розбитими дисками, "БМВ" дивним чином легко все переживає. Немає очікуваного удару і вібрацій по кузову. Тобто бойових умов таке стильне купе не боїться – можна сміливо їздити щодня навіть не дуже рівними дорогами. До того ж усі "двійки" GC незалежно від виконання і приводу мають ззаду багатоважільну підвіску.

В слизькому ж широкому віражі можна пограти в справжнього "БМВ-драйвера": вимкнувши DSC, добряче "помести хвостом". Адже при ковзаннях М235і xDrive сприймається зрозумілим і надійним. А ще нова система контролю тяги і курсової стабілізації працює м’якше і не так різко зменшує тягу, якщо увімкнена.

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Є за що платити

З іншого боку, в дощову погоду починаєш знову згадувати форму купе, адже вузеньке заднє скло позбавлене двірника, що добряче погіршує огляд.

Велика кількість асистуючої електроніки й справді полегшує життя. Адаптивний круїз-контроль в парі з системою утримування в смузі перетворює це "БМВ" майже на автономне авто. Але автомобіль в трафіку сам їхатиме, зупинятиметься і стартуватиме.

В українському прайс-листі вже є чотири варіанти 2-ї серії Gran Coupe. Найдешевша - це версія 216і з бензиновою турботрійкою об'ємом 1,5 л на 140 сил. Вона пропонується за 878 165 грн. Є ще два дизеля, усі ці моделі передньоприводні. З повним приводом пропонується лише топове виконання М235і xDrive за 1 243 757 грн. Дорожче братів, але дешевше, ніж прямий конкурент - Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupé за 1 млн 380 тисяч. Тож доступним може бути не тільки стиль, але й справжній характер.

Замовити тест-драйв можна тут.

Автор: Сергій Волощенко

Фото: Владислав Плєшаков