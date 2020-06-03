Купе получило гибридный мотор и избавилось от механической трансмиссии. Большие отверстия радиаторной решетки сюрпризом не стали.

Множество шпионских фото и вчерашняя утечка изображений из брошюры оставили мало неизвестного о новом купе BMW 4-й серии, однако сейчас имеем достоверную информацию и официальные фотографии новинки.

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Двухдверка, по-прежнему использует шасси и агрегаты седана 3-й серии, который пережил смену поколений позапрошлой осенью. Габариты купе – 4768x1852x1383 мм, колесная база – 2851 мм. Новинка стала почти на 13 см длиннее модели предыдущего поколения, на 27 мм шире и на 6 мм выше. Расстояние между осями выросло на 41 мм.

Самое заметная деталь экстерьера нового купе – гигантская решетка радиатора от концепта Concept 4. Она же является главным внешним отличием между купе и седаном. Внутри же купе почти идентично четырехдверный модели с индексом 3. Уже в стандартной комплектации 4-й серии будут спортивные кресла и руль, а за доплату дилеры предложат пакет M Sport.

Фото: BMW 4 Series 2021 / BMW

"Четверка" получила опциональный водительский интерфейс BMW Live Cockpit Professional на операционной системе 7.0, которым можно управлять кнопками на руле, с 10,25-дюймового тачскрина, контроллером iDrive или с помощью голосового помощника. Он также сочетается с 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов. В базовой же версии 4-й серии будет 5,1-дюймовый цветной экран между приборами и 8,8-дюймовый сенсорный экран мультимедиа.

Новый BMW 4-й серии будет доступен в семи версиях, с тремя бензиновыми и тремя дизельными двигателями, задним и полным приводом. Самая медленная разгоняется до сотни за 7,5 секунды, а самая быстрая – за 4,5.

420i – 2 литра, 184 л.с. и 300 Нм;

430i – 2 литра, 258 л.с. и 400 Нм;

M440i xDrive – 3 литра, 374 л.с. и 500 Нм;

420d – 2 литра, 190 л.с. и 400 Нм;

420d xDrive – 2 литра, 190 л.с. и 400 Нм;

430d xDrive – 3 литра, 286 л.с. и 650 Нм;

M440d xDrive – 3 литра, 340 л.с. и 700 Нм.



Все дизельные и топовое бензиновое купе получили 11-сильный стартер-генератор. Все двигатели работают с восьмиступенчатой трансмиссией Steptronic, опционально доступна коробка Steptronic Sport.

Лазерные фары, трехзонный климат-контроль, "автопилот" второго уровня автономности, адаптивная подвеска, мощные тормоза и спортивный дифференциал из каталога BMW M, множество аксессуаров M Performance Parts, парковочный ассистент и другие электронные помощники будут доступны за доплату.

Продажи новой BMW 4-й серии стартуют в октябре. Названы цены новинки для США, где будут продавать только бензиновые "четверки", базовая версия обойдется в 45 600 долларов, а за M440i xDrive нужно будет заплатить минимум 58 500 долларов.

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