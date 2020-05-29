Ниссановского соперника для Toyota Supra автосообщество ждет уже давно. Огромное количество рендеров и различных утечек информации, похоже, скоро не будет иметь смысла, поскольку японский производитель начал поднимать занавес.

Долгое время саму возможность появления преемника в Nissan 370Z японский производитель исключил, ведь, в свете популярности кроссоверов, для спорткаров остается все меньше места. И все же, новое Z-купе появится на свет.

Смотрите также: Обновленные купе и кабриолет Mercedes-Benz E-Class представлены официально

Альянс Nissan-Renault-Mitsubishi переживает сложные времена и ищет способы сократить расходы. В рамках нового рабочего плана будет проведена масштабная реструктуризация внутри альянса с перераспределением обязанностей и сфер влияния, будет уменьшено количество моделей авто, которые выпускаются, сообщалось даже о планах вновь прекратить производство спорткаров марки Alpine. Несмотря на это, новость о продолжении рода спорткаров Z-серии представляется особенно ценной.

Компания Nissan показала видеоролик об обновлении своей линейки автомобилей. В нем показано 12 новых моделей, которые должны появиться в течение следующих 18 месяцев. Среди них выявлено и спортивное купе с узнаваемым профилем и шильдиком Z.

Фото: тизер следующего спорткара Nissan Z / Nissan

Судя по тизеру, дизайн новинки будет выполнен с оглядкой на классический 240Z. В то же время, в профиле читаются лаконичные формы 350Z. Совсем иначе выглядят лишь фары с двумя дугами светодиодных линий.

По неподтвержденной информации, следующее поколение спорткара получит обозначение 400Z. Вероятно, для него используют платформу от 370Z и силовую установку от Infiniti Q60 с отдачей около 400 сил – разработка с нуля была бы неоправданно дорогой.

Также интересно: В США 27 лет висит билборд с рекламой Toyota Supra 1993 и он все еще работает