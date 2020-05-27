Купе от AMG дебютировало вместе с ними.

Двухдверки Mercedes получили ряд косметических изменений, традиционных для рестайлинга, а вот технически купе и кабриолет стали значительно более современными.

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Рестайлинг, проведенный ранее для седана и универсала Mercedes-Benz Е-класса, теперь применили и к двухдверным кузовам. Купе и кабриолет получили новую оптику (светодиодную уже в базе) и графику задних фонарей, обновленную решетку радиатора, дополнительные цвета для кузова, а также набор колесных дисков, который теперь включает аэродинамические колеса.

Внутри новинки почти идентичны рестайлинговым четырехдверным моделям, они также получили новый мультируль и фирменный мультимедийный комплекс MBUX с двумя дисплеями, сведенными в один. В базовых версиях диагональ экранов составляет 10,25 дюйма, а за доплату доступны 12,3-дюймовые экраны.

Фото: Mercedes-Benz E-Class Cabrio 2020 / Daimler

Едва ли не главная разница между салонами двухдверных и четырехдверных "E" – передние кресла. В купе и кабрио они наделены системой автоматической настройки: водителю достаточно ввести в меню мультимедийной системы свой рост, а электроника сама настроит кресло, после чего можно выполнить вручную "тонкие настройки".

Двухдверки будут предлагаться с тремя бензиновыми и двумя дизельными агрегатами на выбор. Все три бензиновых мотора работают с 48-стартер-генераторами. Систему полного привода получат E 400 d и E 450, младшие версии E 200 и E 220 d можно будет оснащать полным приводом опционально, а купе и кабриолет в исполнении E 300 обречены быть заднеприводными. Кроме того, позже линейку моторов должен пополнить еще один дизель – двухлитровый агрегат с 48-вольтовым стартер-генератором, который станет самым мощным дизелем в гамме с показателем в 265 л.с.

Фото: Mercedes-Benz E-Class Coupe 2020 / Daimler

Для обеих новинок предложены и “младшие” версии от AMG с индексом 53. Такая версия купе и кабриолета оснащается трехлитровым турбомотором со стартер-генератором, который производит 435 л.с. и 520 Нм. Купе с таким мотором разгоняется до 100 за 4,4 секунды, а кабрио на это упражнение нужно 4,6 секунды. Максимальная скорость ограничена отметкой в ​​250 км/ч, с возможностью снятия "ошейника" увеличение максималки до 270 км/ч.

Самые мощные выполнения новинки – Mercedes-AMG E 63 производитель оставил на десерт, их представят позже. А все указанные выше выполнения обновленных купе и кабрио появятся у европейских дилеров осенью этого года.

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