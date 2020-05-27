Купе від AMG справило дебют разом з ними.

Дводверки Mercedes отримали ряд косметичних змін, традиційних для рестайлінгу, а от технічно купе та кабріолет стали значно модерновішими.

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Рестайлінг, проведений раніше для седана та універсала Mercedes-Benz Е-Класу, тепер застосували і до дводверних кузовів. Купе і кабріо отримали нову оптику (світлодіодну вже в базі) і графіку задніх ліхтарів, оновлену решітку радіатора, додаткові кольори для кузову, а також набір колісних дисків, що тепер включає аеродинамічні колеса.

Всередині новинки майже ідентичні рестайлінговим чотиридверним моделям, вони також отримали нове мультикермо та фірмовий мультимедійний комплекс MBUX з двома дисплеями, зведеними в один. У базових версій діагональ екранів становить 10,25 дюйма, а за доплату доступні 12,3-дюймові екрани.

Фото: Mercedes-Benz E-Class Cabrio 2020 / Daimler

Чи не головна відмінність між салонами дводверок та чотиридверних “E” – передні крісла. У купе та кабріо вони наділені системою автоматичного налаштування: водію достатньо ввести в меню мультимедійної системи свій зріст, а електроніка сама налаштує крісло, після чого можна виконати вручну “тонкі налаштування”.

Дводверки пропонуватимуться з трьома бензиновими і двома дизельними агрегатами на вибір. Усі три бензинові мотори працюють з 48-стартер-генераторами. Систему повного приводу отримають E 400 d і E 450, молодші версії E 200 і E 220 d можна буде оснащувати повним приводом опційно, а купе і кабріолет у виконанні E 300 приречені бути задньопривідними. Крім того, пізніше лінійку моторів повинен поповнити ще один дизель – дволітровий агрегат з 48-вольтовим стартер-генератором, котрий стане найпотужнішим дизелем в гамі із показником у 265 к.с.

Фото: Mercedes-Benz E-Class Coupe 2020 / Daimler

Для обох новинок запропоновані й “молодші” версії від AMG з індексом 53. Така версія купе та кабріолета оснащується трилітровим турбомотором зі стартер-генератором, що продукує 435 к.с. і 520 Нм. Купе з таким мотором розганяється до 100 за 4,4 секунди, а кабріо на цю вправу потрібно 4,6 секунди. Максимальна швидкість обмежена відміткою в 250 км/год, з можливістю зняття “ошийника” збільшення максималки до 270 км/год.

Найпотужніші виконання новинки – Mercedes-AMG E 63 виробник залишив на десерт, їх представлять пізніше. А всі означені вище виконання оновлених купе та кабріо з’являться у європейських дилерів восени цього року.

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